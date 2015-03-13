  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало работу "Града" ЦВО в рамках СВО

0 0

В МО рассказали о работе артиллерии.

Боевая работа российской реактивной системы залпового огня "Град" при самоходном артиллерийском полку Центрального военного округа попала на видео. Ролик распространили по социальным сетям представители пресс-службы министерства по обороне России. Специалисты уточнили, что во время огня удалось ликвидировать позиции украинских средств противовоздушной обороны, а также свыше десяти единиц машин, занимающихся подвозом боеприпасов местным националистам и Вооруженным силам Украины. В том числе, речь идет о запасах, необходимых для работы 155-мм гаубиц М777 американского производства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что работа в рамках СВО на Украине ведется как днём, так и в ночное время.

В Иране показали беспилотник с шестиствольным пулеметом.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, гаубицы м-777, град, минобороны, сво, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии