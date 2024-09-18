Сотрудник резиденции президента Франции уносил с работы предметы, представляющие собой культурное наследие страны.

Сотрудник Елисейского дворца в Париже на протяжении двух лет выносил фарфоровую посуду из резиденции главы государства Эммануэля Макрона. Соответствующей информацией с местными читателями поделилась французская газета Le Figaro. В издании уточнили, что речь идет j метрдотеле Томасе М. Этот мужчина отвечал за сервировку столов и учет посуды. Ему удалось незаконно вынести из издания около ста изделий из севрского фарфора на сумму в десятки тысяч евро. В частности, он забирал с собой чашки, тарелки и прочие предметы, относящиеся к культурному наследию европейской страны.

В СМИ добавили, что сотрудник резиденции президента Франции подделывал инвентаризационные документы для того, чтобы скрыть факты пропажи. Затем местный житель передавал украденные вещи коллекционеру фарфора по имени Жислен М. Этот подозреваемый работает смотрителем одного из залов в Лувре. настоящее время по решению судебной инстанции оба фигуранта расследования должны вернуть украденное имущество. Дополнительно коллекционеру запретили работать в национальном музее, а метрдотеля отстранили от должности в Елисейском дворце.

В парламенте Финляндии разгорелся скандал из-за слов главы МИД о России.

Фото: pxhere.com