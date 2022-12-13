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В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

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Сообщается о трех погибших в результате происшествия.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщили в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Инцидент произошел 18 марта. Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль. Толчки ощущались и в соседнем Перу.

Позже в местных СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли три человека. Несколько человек получили ранения.

Ранее президент Сербии Вучич заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Видео: YouTube / WGN News

Теги: жертвы, землетрясение, эквадор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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