Груз с 805 брикетами наркотиков найден в порту Гуаякиля.

В Эквадоре полиция обнаружила кокаин в грузе бананов для России и Бельгии. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. По данным оперативников, найдены 805 брикетов с запрещенными веществами в партии фруктов, которая должна была отправиться за границу. Наркотики выявлены на территории порта в крупнейшем городе Гуаякиль на тихоокеанском побережье. Специалисты не уточнили вес партии. Представители закона полагают, что за ее реализацию преступники смогли бы выручить несколько миллионов долларов.

Напомним, что бананы наркоторговцы часто используют в качестве маскировки при международном трафике запрещенных веществ. Обычно преступники просто прячут кокаин в ящиках с фруктами. В отдельных случаях они маскируют товар. Для выполнения такой задачи им требуется подложить заполненные наркотиками муляжи фруктов к настоящим бананам.

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Видео: YT / Policía Nacional del Ecuador