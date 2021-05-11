Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики в ВС России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал не допускать употреблявших наркотики и психотропные вещества в Вооруженные силы России. Такое заявление генерал сделал во время селекторного совещания с коллегами.
Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств...регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Эксперт подчеркнул, что на данный момент в большинстве воинских коллективов получается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ. По мнению Шойгу, в ВС РФ наблюдается положительная динамика по недопущению распространения психотропов и наркотиков. Также военные регулярно проводят работу по повышению правосознания военнослужащих.
В Генштабе подвели итоги проверок боеготовности армии России.
Видео: YouTube / Минобороны России
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