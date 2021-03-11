В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за платной парковки

Жители считают, что стоянка для автомобилей на участке у ЖК "Московский квартал" незаконна.

Росгвардия приехала к ЖК "Московский квартал", где жители воюют за парковку. По сообщению местных жителей, в Екатеринбурге предприниматели незаконно захватили городскую территорию, на которой сейчас располагается стоянка для автомобилей. Вечером 10 марта на участке протестовать вышло около 50 человек. Они надеялись поговорить с владельцем, который установил шлагбаум.

Представитель компании, которая организовала незаконную парковку, согласился проехать в полицию для обсуждения ситуации. Жители "Московского квартала" настаивают, чтобы до выяснения всех обстоятельств открыли шлагбаум для свободного проезда, но охранники отказываются идти навстречу. сообщил портал E1.RU со ссылкой на активистку Кристину Барсегян

В МВД по городу заявили, что в курсе конфликтной ситуации. Сообщение о скоплении граждан поступило в полицейское отделение под номером пять. К месту событий приезжал патруль в целях недопущения общественного беспорядка.

В Екатеринбурге осуждён обвиняемый в резонансном ДТП.

Фото и видео: E1.RU

