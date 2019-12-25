Соседи подозревают, что частный дом кто-то поджег.

В Екатеринбурге на месте пожара обнаружены тела двоих погибших. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на заявление регионального ГУ МЧС. Экстренная служба уточнила, что трагедия произошла в частном доме по Красноуфимской улице.

Сообщение о пожаре диспетчер получил в 00:49 часов утра 17 февраля. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. По информации от пожарных, сгорели надворные постройки и дом. С ликвидацией пламени боролись 12 человек личного состава ведомства. Проливку специалисты завершили к 07:17 часов утра. На пепелище ГУ МЧС по Свердловской области нашли тела двух жертв. Одно тело принадлежит владельцу здания, второе - его жене. Соседи предполагают, что дом могли поджечь. Пожарные не пытались спасти из горящего здания людей, так как была информация о том, что в помещении никого нет.

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Фото: e1.ru

