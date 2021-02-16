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В Петербурге из-за пожара в гостинице "Выборгская" вывели постояльцев

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На ликвидацию огня потребовалось около получаса.

Днем в Приморском районе произошел пожар в бывшей гостинице "Выборгская". Из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №3 на Торжковской улице поступило 16-го февраля в 16:25. На третьем этаже в пятиэтажном здании загорелись окна. Площадь пожара составила 15 кв. метров, ему присвоили ранг №1-БИС. 

Сведений о пострадавших не поступало. Огонь ликвидировали в 16:50. 

Видео и фото: ВКонтакте / Мария Миронова

Теги: гостиница, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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