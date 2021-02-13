Спасателям пришлось эвакуировать местных жителей.

В Екатеринбурге загорелись два частных дома. Об этом сообщили представители регионального экстренного ведомства. По данным пожарных, пострадала квартира в девятиэтажном здании по улице Минометчиков. Спасатели провели эвакуацию жильцов. На улицу также вывели нескольких детей.

Второе возгорание в городе произошло на территории Новой Сортировки. Очевидцы позвонили диспетчерам ГУ МЧС около 22:30 часов вечера 12 февраля. на данный момент известно, что на площади 20 квадратных метров выгорела квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Спасатели вывели на улицу 35 взрослых местных жителей, а также пятерых несовершеннолетних. Люди смогли спуститься по лестничным клеткам. Однако пожарным также пришлось задействовать спасательные устройства для эвакуации. Таким способом из огня смогли выйти 17 человек, включая двух детей. Воспламенение удалось ликвидировать за 15 минут. В тушении огня принимали участие 27 человек личного состава ведомства и восемь единиц техники.

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Фото и видео: ГУ МЧС по Свердловской области

