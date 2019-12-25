На развалинах после взрыва газа в Речном переулке нашли мертвого мужчину

Причиной трагедии стало бурение скважины.

Сотрудники прокуратуры Петербурга предварительно установили причину взрыва газа в частном доме в Речном переулке в Петро-Славянке. К трагедии привело бурение скважины неподалеку от жилого строения. Об этом пишет 78.ru.

По версии следствия, рабочие задели газопровод, что привело к печальным последствиям. На развалинах после взрыва нашли мертвого мужчину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, инцидент произошел 11 февраля. Информация о случившемся поступила на пульт дежурного МЧС в 17:38. В результате взрыва загорелся двухэтажный дом по всей площади. С огнем боролись 5 единиц техники 26 спасателей. Дом частично обрушился.

Фото: pixabay.com