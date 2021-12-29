В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и ее 20-летнюю дочь

Женщине предстоит операция, ее дочь получила сотрясение мозга.

В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке жестоко избили женщину-педагога и ее 20-летнюю дочь. Об этом рассказали местные журналисты. По данным представителей издания Znak.com, 48-летняя женщина травмировала голову и получила перелом ноги. Одной из пациенток предстоит операция, вторая - отделалась сотрясением мозга. Инцидент зафиксирован еще 11 февраля по улице Пехотинцев. По словам местного населения, в районе сформировался определенный "анклав" из приезжих в РФ иностранцев. Они уже не раз приставали к молодым девушкам, крали мобильные устройства и провоцировали людей на конфликты.

В Telegram-канале "Инцидент Екатеринбург" рассказали, что ситуация с нападением на двух женщин началась еще в общественном транспорте. Пятеро иностранцев решили пристать к девушке и наносить пострадавшей пощечины. Пассажирке пришлось звонить матери, чтобы та ее встретила. Женщин мигранты начали избивать уже на остановке.

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Фото и видео: ВК/Жизнь в Екатеринбурге