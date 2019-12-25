В Египте отдыхающие на пляже нашли 11 трупов дельфинов

Человеческий фактор исключается.

В Египте на побережье Красного моря отдыхающие наткнулись на 11 тел мертвых дельфинов, сообщает "Турпром". Инцидент произошел недалеко от курорта Марса Алам к югу от Вади аль-Гамаля. Отдыхающие, обнаружившие дельфинов, позвали на помощь.

Специалисты - экологи полностью исключили человеческий фактор в причинах гибели животных. Погибшие 7 самочек, 3 детеныша и 1 самец. Туши погибших дельфинов захоронили подальше от пляжа, чтобы не шокировать отдыхающих.

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Фото:egyptindependent