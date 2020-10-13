Видео: В Юте мужчина прогнал дикую пуму отборным матом

Дикая хищница преследовала мужчину 6 минут, мужчина пятился и снимал на видео.

Житель штата Юта (США) встретил во время пробежки по лесу детеныша пумы, сообщает телеграм-канал BAZA. Заинтересованный мужчина решил поснимать на видео котенка дикого хищника, но тут на тропинку вышла мама пума и стала преследовать человека.

Мужчина начал пятиться, не прекращая снимать. Все это время мужчина отчаянно матерился и уговаривал пуму уйти. Животное преследовало его и периодически делало устрашающие выпады в сторону человека.

Общение длилось почти 6 минут, все это время автор видео не прекращал материться. После 6 минут преследования пума убежала к детенышу.

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Видео: BAZA