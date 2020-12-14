Тереса Рибера оценила требования, которые США предъявляют коллективному Брюсселю.

Европейский союз не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X* (нежелательная организация на территории России), Apple и Meta** (** - деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поэтому региональному политико-экономическому блоку следует быть готовым проявить "мужество" и отказаться от торгового соглашения с Вашингтоном. Соответствующее заявление в интервью иностранной газете Financial Times сделала заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера.

Атака Трампа на цифровые правила и налоги совпадает с необходимостью принятия Брюсселем решения о дальнейших действиях в отношении ряда расследований деятельности американских технологических компаний, включая X*, Apple и Meta**... Рибера заявил, что блок не будет воздерживаться от проведения этих расследований и обеспечения соблюдения своего цифрового регулирования из-за угроз Трампа. публикация в СМИ

Тереса Рибера считает, что коллективному Брюсселю следует избегать соблазна подчиниться чужим национальным интересам и не принимать никаких принудительных мер от вашингтонской администрации. Иностранка пояснила, что европейцы могут быть вежливыми, добрыми и дипломатичными, однако не могут принять ультиматумов. По ее словам, сейчас Ес пытается понять, как можно восстановить доверительные отношения с США. По мнению чиновницы из ЕС, если Дональд Трамп подорвет это доверие, угрожая от международных союзников в регионе потребовать смягчения регулирования для крупных технологических компаний, то со стороны Брюсселя последуют четкие послания и ограничения.

Напомним, что президент-республиканец Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят у себя различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. Авторы из Financial Times со ссылкой на собственные источники, причастные к торговым переговорам ЕС и США, указали, что Белый дом настаивал на внесении изменений в цифровые правила европейского блока.

