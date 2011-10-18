В Британии раскрыли пункты, ао которым США могут изменить позицию по украинским гарантиям безопасности.

Вашингтонская администрация может обеспечить западных военнослужащих разведывательными ресурсами в случае их развертывания на украинской территории в рамках международных гарантий по безопасности. Соответствующее заявление аудитории сделали журналисты из британской газеты Financial Times со ссылкой на американских чиновников, задействованных в переговорах. В СМИ из Соединенного королевства отметили, что речь идет о серьезном сдвиге в позиции Белого дома по вопросу.

Официальные лица из нацбезопасности и обороны недавно сообщили европейским коллегам, что Америка может предоставить ресурсы для разведки и слежки, структуры управления и контроля, а также критически важные системы, необходимые для поддержания воздушной безопасности Украины, западным войскам, участвующим в гарантиях безопасности. материал издания

Напомним, что президент-республиканец из США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить собственные войска на территории Украины. Лидер Белого дома добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

FT узнала о планах Запада в рамках урегулирования на Украине.

Фото: pxhere.com