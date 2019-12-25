Европейские СМИ указали на "три линии обороны" в качестве гарантий для Киева.

Коллективный Запад рассматривает возможность создания по меньшей мере трех "линий обороны" в рамках мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты Financial Times. Согласно материалу издания со ссылкой на план, государственную границу Украины будут защищать Вооруженные силы Украины, а также вооруженные и подготовленные представители НАТО. При этом европейские "силы сдерживания" будут расположены дальше в качестве "третьей линии обороны".

Западные страны составили примерный план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, возможно, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Украины и Россиию текст публикации

Напомним, что 18 августа американский президент-республиканец Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. После двустороннего мероприятия к политиками присоединились несколько европейских лидеров. Делегаты обсудили гарантии безопасности для украинских властей, которые члены Европейского союза намерены предоставить при координации с США. На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить собственные войска на украинской территории.. При этом американских бойцов, по его словам, там не будет.

