На Украине не хотят выводить войска с территории ДНР.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на приемлемый для украинских властей компромисс по нынешней линии боевого соприкосновения, но не готов выводить войска с территории Донбасса. Соответствующей информацией поделились иностранные журналисты из издания Financial Times со ссылкой на собственный источник. Высокопоставленный чиновник с Банковской улицы, близкий к самому Владимиру Зеленскому, заявил газете о то м, что целью политика на официальной встрече с американским коллегой-песпубликанцем Дональдом Трампом станет обсуждение регионального кризиса и продуктивного процесса мирного урегулирования.

... Без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск из Донецка и Луганска. Ради этого готов пойти на "удобоваримый компромисс" по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы. публикация Financial Times

Фото: YouTube / Офіс Президента України