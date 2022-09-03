В ЕС заявили, что ждут от России выполнения газовых контрактов

В Евросоюзе заявили, что ждут от России выполнения газовых контрактов, но при этом специалисты готовятся к тому, что российская компания решит не исполнять обязательства по энергетике. Соответствующей информацией с журналистами поделился европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать существующие контракты, но если использование энергии в качестве оружия будет продолжаться, то ЕС готов отреагировать.
Паоло Джентилони, еврокомиссар
Напомним, что вечером 2 сентября оператор "Газпром" проинформировал общественность о том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" выявлены повреждения. Из-за этого компания полностью остановила прокачку ресурсов по трубопроводу до момента устранения неполадки. Также обнаружены несколько фактов утечки масла.
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу.
Фото и видео: CNBC International TV
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