В ЕС заявили, что ждут от России выполнения газовых контрактов

Паоло Джентилони рассказал, что не удивится, если "Газпром" не будет исполнять свои обязательства.

В Евросоюзе заявили, что ждут от России выполнения газовых контрактов, но при этом специалисты готовятся к тому, что российская компания решит не исполнять обязательства по энергетике. Соответствующей информацией с журналистами поделился европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Мы ожидаем, что Россия будет соблюдать существующие контракты, но если использование энергии в качестве оружия будет продолжаться, то ЕС готов отреагировать. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Напомним, что вечером 2 сентября оператор "Газпром" проинформировал общественность о том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" выявлены повреждения. Из-за этого компания полностью остановила прокачку ресурсов по трубопроводу до момента устранения неполадки. Также обнаружены несколько фактов утечки масла.

Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу.

Фото и видео: CNBC International TV