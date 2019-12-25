Эрик Мамер оценил информацию о взрывах в регионе.

В ЕС заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках брифинга в Брюсселе с журналистами официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Чиновник подчеркнул, что страны Евросоюза призывают стороны к прекращению любых насильственных мероприятий в регионе. При этом у специалиста нет для прессы дополнительной информации по произошедшим событиям.

Конечно, мы следим с большой озабоченностью за всеми событиями, связанными с военными действиями на Украине и за возможными действиями на сопредельных территориях. Эрик Мамер, представитель ЕК

Таким образом Мамер прокомментировал европейским СМИ взрывы и обстрелы в Приднестровье, которые власти непризнанной республики расценили как террористическую деятельность.

В ЕК подтвердили, что ЕС получил от властей Украины первую часть опросника по членству.

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