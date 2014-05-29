В ЕК подтвердили, что ЕС получил от властей Украины первую часть опросника по членству

Эрик Мамер отметил, что в ЕС ждут вторую часть опросника от Киева.

В Европейской комиссии подтвердили, что Евросоюз получил от властей Украины первую часть опросника по евроинтеграции Киева в региональное объединение. Речь идет о предоставлении Украине статуса государства-кандидата на вступление в состав ЕС. Такое заявление перед журналистами во время брифинга сделал официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Чиновник пояснил прессе, что теперь в Брюсселе ждут от властей страны второй части документа.

Да, я могу подтвердить, что власти Украины предоставили первую часть опросника. Сейчас мы ждем ответа по второй части, после чего будем работать над составлением нашей оценки. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

ЕК заявила, что предоставление Киеву большего количества оружия не значит продление войны.

Фото и видео: European Commission