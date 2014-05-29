Петер Стано рассказал о позиции МИД ЕС по ситуации с военной помощью для Киева.

ЕК заявила, что предоставление Киеву большего количества оружия не значит продление войны. Соответствующей европейской позицией с журналистами во время брифинга поделился официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Эксперт полагает, что речь идет о защите и обороне киевского режима.

Больше оружия не означает больше войны, а больше способностей для Украины защищать свою страну, своих граждан. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Таким образом европейский представитель объяснил прессе, почему ЕС продлевает военные действия на Украине, предоставляя Киеву и президенту Владимиру Зеленскому все больше и больше оружия.

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Фото и видео: European Commission