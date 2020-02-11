Макрон: Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе

Президент Франции рассказал о том, что регион зависим от энергетики РФ.

Франция, в отличие от Европы, не нуждается в российском газе. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 5. Эмманюэль Макрон рассказал журналистам о том, что в настоящее время Париж работает над тем, чтобы закупать голубое топливо у третьих стран. При этом на территории страны нет ни одного трубопровода с энергетическим ресурсом, который пролегал бы от РФ до Франции.

Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее французский лидер выступил за ограничения на поставки в Евросоюз нефти и угля из России.

Макрон намерен 19 апреля обсудить с Байденом санкции против РФ.

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