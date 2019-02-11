Макрон намерен 19 апреля обсудить с Байденом санкции против РФ

Президент Франции будет общаться по телефону с лидерами Запада.

Французский президент Эмманюэль Макрон намерен 19 апреля обсудить с Байденом и другими лидерами санкции против РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 5. Политик уточнил, что планирует провести телефонные переговоры с американским коллегой, а также рядом других западных лидеров. Политик уточнил, что хочет сделать все для того, чтобы завершить боевые действия, не вступая в войну.

Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России. Эмманюэль Макрон, президент Франции

У президента спросили о возможных ограничениях в отношении поставок российского природного газа в европейский регион. Макрон напомнил прессе о том, что на данный момент не работает ни одного трубопровода с голубым топливом, который бы напрямую шел с территории РФ до Франции. При этом он заметил, что остальные страны-члены ЕС зависимы от энергетических поставок.

Макрон высказался против референдума о восстановлении смертной казни во Франции.

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