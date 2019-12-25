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Макрон высказался против референдума о восстановлении смертной казни во Франции
Сегодня, 11:10
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Макрон высказался против референдума о восстановлении смертной казни во Франции

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Глава Франции считает, что референдум по данному вопросу "отбросит страну назад".

Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй президентский срок, выступил против проведения в стране референдума по вопросу восстановления смертной казни. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местной радиостанции France Culture. Запись программы опубликована на YouTube-канале СМИ. Гостя попросили прокомментировать заявление правых представителей по организации подобного голосования среди населения страны.

Проведение референдума по вопросу смертной казни не отвечало бы французской конституции. На мой взгляд, это было бы шагом назад в конституционной практике Франции.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава государства напомнил ведущему о том, что конституционная реформа Франции должна проводиться при соблюдении норм основного закона страны. 

Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом.

Фото и видео: YouTube / France Culture

Теги: президентские выборы, референдум, смертная казнь, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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