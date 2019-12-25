Госсекретарь при МИД Франции отказался назвать события на Украине геноцидом

Клеман Бон рассказал о необходимости точно следовать формулировкам терминов.

Государственный секретарь внешнеполитического ведомства Франции Клеман Бон не стал называть события на Украине геноцидом. Соответствующий комментарий чиновник сделал в эфире местной радиостанции Sud Radio. Ведущий попросил гостя программы прокомментировать действия российской стороны в конфликте.

Нет, это не совсем так…Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Напомним, что 13 апреля президент Эмманюэль Макрон также не стал оценивать происходящее на Украине как геноцид. Он призвал СМИ и политических лидеров быть осторожнее в своих формулировках. Также глава государства назвал русских и украинцев братскими народами. Аналогичной позиции по теме "геноцида" придерживается оппонент Макрона Марин Ле Пен.

В Париже заявили, что в графике Макрона визита на Украину в ближайшие дни нет.

Фото и видео: YouTube / Sud Radio