В Париже заявили, что в графике Макрона визита на Украину в ближайшие дни нет

Клеман Бон не согласен в формулировкой о "геноциде" на Украине.

В Париже заявили, что в графике президента Франции Эмманюэля Макрона официального рабочего визита на Украину в ближайшие дни нет. Соответствующей информацией в эфире местной радиостанции Sud Radio поделился государственный секретарь внешнеполитического ведомства страны Клеман Бон. Чиновник ответил на вопрос относительно приглашения Макрона в Киев, озвученного украинским президентом Владимиром Зеленским.

Речь не идет о ближайших днях. Президент республики не может наносить символических визитов. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Бон полагает, что Франция не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям, происходящим на Украине в рамках российской специальной военной операции. В МИД призвали мировое сообщество точно выбирать формулировки. В частности, когда спикеры говорят о геноциде и военных преступлениях. По мнению Бона, эти термины должны нести за собой точный смысл, а квалифицировать действия можно будет исключительно в результате международного расследования.

Макрон не исключил, что в случае его победы главой кабмина может стать представитель левых.

Фото и видео: YouTube / Sud Radio