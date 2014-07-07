В ЕС заявили, что поддержат любые действия ECOWAS в отношении Нигера

Петер Стано призвал мятежников закончить госпереворот в африканской стране.

Евросоюз полностью поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, однако верит в то, что еще "есть пространство для переговоров". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Дипломат пояснил, что позитивных последствий не может быть для страны в том случае, если вооруженный мятеж и государственный переворот будет продолжаться.

Мы верим, что в ближайшие два дня еще есть пространство для переговоров, - до саммита ECOWAS, которая является главной структурой для дальнейших действий в данной ситуации. Евросоюз полностью поддержит все решения ECOWAS. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

ЕС не получал от ECOWAS запросов о военной помощи против Нигера.

Фото и видео: European Commission