ЕС не получал от ECOWAS запросов о военной помощи против Нигера

Набиля Массрали рассказала, что Брюссель готовы изучить предложение, если оно поступит от Африки.

Руководство Евросоюза не получало от Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) никаких запросов на поддержку военной операции, организованной против вооруженных мятежников из Нигера. Однако ЕС готов рассмотреть такие инициативы в том случае, если они поступят. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Чиновница таким образом ответила на вопрос СМИ о том, обращалось ли ECOWAS к ЕС за военной помощью для поддержки возможной военной миссии против Нигера по аналогии с той военной помощью, которая предоставляется киевскому режиму.

Евросоюз пока не получал от ECOWAS никаких подобных запросов, но мы готовы их рассмотреть, если они поступят.. Набиля Массрали, спикер МИД ЕС

ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну.

Фото и видео: European Commission