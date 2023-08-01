ЕС разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну

Набиля Массрали рассказала о том , что не может делиться деталями происходящего из соображений безопасности.

Руководство Евросрюза разрешило своему рабочему персоналу из дипломатической миссии в Нигере покинуть страну, но формального решения об эвакуации сотрудников МИД ЕС еще не принято. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Сотрудница заметила, что перпсонал также может покинуть африканское государства "по собственному желанию".

Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии Евросоюза пока не принято... Набиля Массрали, спикер МИД ЕС

Набиля Массрали отказалась уточнить СМИТ количество и имена находящихся в стране представителей миссии из соображений безопасности. Она добавила, что сейчас проводится операция по вывозу граждан Франции и ряда других государств европейского региона.

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Фото и видео: European Commission