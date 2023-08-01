ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО

Набиля Массрали не знает о происхождении дронов, атаковавших гражданские объекты в России.

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий в региональном конфликте с Украиной. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Дипломат пояснила, что страны не обладают никакой информацией о происхождении тех дронов, которые напали на российскую столицу. Спикер добавила, что те виды вооружения, которые отправляются киевскому режиму по линии Европейского фонда мира, может применяться только для защиты территориальной целостности Украины.

Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине..ЕС не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников. Набиля Массрали, спикер МИД ЕС

В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле.

Фото и видео: European Commission