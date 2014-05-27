В ЕС настаивают, что являются главным партнером Африки в торговле

Набиля Массрали сомневается в возможностях, которые Москва может дать Африке.

Официальный представитель Европейской комиссии, комментируя проведение в Петербурге международного экономического и гуманитарного саммита "Россия-Африка" заявила о том, что Евросоюз остается главным партнером африканского континента в сферах безопасности и торговли. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе сделала сотрудница внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Таким образом дипломат ответила на вопрос об ожиданиях регионального сообщества от проведенного мероприятия в России. Массрали добавила, что в ЕС сомневаются в том, что Россия предоставит Африке "содержательное сотрудничество".

ЕС вместе со странами союза является самым крупным партнером Африки в области инвестиций и безопасности. Факты и цифры это подтверждают. Набиля Массрали, сотрудница МИД ЕС

В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией.

Фото и видео: European Commission