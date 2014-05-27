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В ЕС прокомментировали решение стран Африки об участии в саммите с Россией

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Набиля Массрали заявила об уважении прав стран Африки.

Решение об участии в международном экономической и гуманитарном саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран, а руководство стран Евросоюза уважает выбор своих иностранных партнеров. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе от 27 июля сделала  официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Таким образом чиновница рассказала о реакции регионального сообщества по вопросу проведения мероприятия в Петербурге.

Решение об участии в саммите "Россия - Африка" принадлежит исключительно властям конкретных африканских стран. ЕС уважает сверенный выбор африканских партнеров.

Набиля Массрали, пресс-секретарь МИД ЕС

В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России.

Фото и видео: European Commission 

Теги: африка, евросоюз, мид, набиля массрали
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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