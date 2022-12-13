В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России

Набиля Массрали рассказала о диалоге между Жозепом Боррелем и Ван И на полях саммита G20.

В Европейской комиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Евросоюза Набиля Массрали. Она пояснила, что глава МИД ЕС Жозеп Боррель смог четко донести до руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И по завершению заседания министров иностранных дел саммита G20 позицию ЕС.

итай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной. Ван И, в свою очередь, подтвердил, что Китай будет придерживаться своей политики и не будет... Набиля Массрали, пресс-секретарь МИД ЕС

В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки".

Фото и видео: European Commission