В ЕК не ответили, будет ли глава обсуждать с Байденом "Северные потоки"

Дана Спинант рассказала о рабочем визите Урсулы фон Дер Ляйен в Вашингтон.

В Европейской комиссии не ответили на вопрос о том, будет ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсуждать с американским президентом Джо Байденом "Северные потоки" и диверсии на этих российских трубопроводах в акватории Балтийского моря. Представительница регионального содружества Дана Спинант в ход регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе ответила на вопрос корреспондентов о том, будет ли подниматься на встрече Байдена и главы ЕК вопрос взрывов на газопроводах.

Я могу только подтвердить, что президент Еврокомиссии и президент США будут обсуждать самый широкий круг геополитических и геостратегических вопросов и поддержку Украины…. Ничего больше я сказать не могу по тем вопросам, которые могут или не могут обсуждаться в этом контексте. Дана Синант, представитель ЕК

Она напомнила, что европейская чиновница готовится к рабочему визиту в Вашингтон. С 6 марта она будет находиться с официальными визитами сначала в Канаде, а затем и в США. Там у фон дер Ляйен намечены переговоры с лидером Белого дома. Мероприятие запланировано на 10 марта.

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Фото и видео: European Commission