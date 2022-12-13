ЕС намерен ввести санкции против организаций Ирана из-за якобы поддержки России

Евросоюз и Еврокомиссия намерены ввести западные санкции против официальных организаций Ирана, которые, по мнению регионального сообщества, поддерживают действия России на Украине. Соответствующей информацией с европейскими политиками из Европарламента в ходе выступления на пленарной сессии в Страсбурге сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Но есть и сотни беспилотников иранского производства, которые Россия использует на полях сражений на Украине. Так что впервые мы также предлагаем ввести санкции против иранских организаций, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Напомним, что Москва и Тегеран неоднократно публично отвергали версии коллективного Запада о поставках для Вооруженных сил России иранских беспилотников для применения этих дронов в боевых действиях на территории Украины. Пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков называл журналистам такие сообщения вбросом и подчеркивал, что ВС РФ использует на специальной военной операции летательные аппараты отечественного производства.
Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро.
Фото и видео: YouTube / Reuters
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