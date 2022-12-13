Еврокомиссия предложила санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен назвала в списке запретов экспорт технологий.

Европейская комиссия предложила ввести западные санкции против России на сумму 11 миллиардов евро. Соответствующей информацией с европейскими парламентариями в Страсбурге поделилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что в данные запреты попадают пункты, связанные с экспортом продукции, включая и технологии.

Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро. Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что российские представители не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое страны коллективного Запада пытаются оказать на Москву на протяжении последних лет. Кремль и МИД говорили о том, что недружественным государствам на самом деле не хватает мужества признать тот факт, что санкции против РФ с треском провалились.

В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций.

Фото и видео: YouTube / Reuters