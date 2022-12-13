Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что Россия понесет ответственность за украинский кризис.

В ЕК рассказали подробности о новом пакете антироссийских санкций. В ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского совета и украинским президентом Владимиром Зеленским Урсула фон дер Ляйен уточнила, что стороны обсудили десятый антироссийский санкционный пакет.

Россия должна нести ответственность, платить цену… Мы предложим 10-й пакет санкций. Он будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также глава Европейской комиссии уведомила журналистов о том, что руководство ЕС по личной просьбе Владимира Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, введет дополнительные ограничения против ряда местных политиков и военных, а также общественных пропагандистов. Такое решение принято по результатам саммита ЕС в Брюсселе

ЕК: Десятый пакет санкций против России подразумевает ограничения на €10 млрд.

Фото и видео: YouTube / European Commission