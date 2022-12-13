ЕК: Десятый пакет санкций против России подразумевает ограничения на €10 млрд

Урсула фон дер Ляйен рассказала о новых ограничениях по технологиям.

Глава Европейской комиссии пригрозила России десятым "массивным санкционным пакетом", которые подразумевают новые ограничения на десять миллиардов евро. Соответствующее заявление в ход пресс-конференции с журналистами в Киеве по результатам саммита "ЕС-Украина" сделала руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Региональное содружество намерено ввести запреты к 24 февраля - годовщине проведения специальной военной операции на Украине. Свое внимание эксперты планируют сосредоточить на технологиях, которые "не должны быть доступны" Москве. В частности, речь идет о некоторых компонентов, необходимых для беспилотников. Также в санкционный пакет войдет несколько пунктов, которые связаны с обходом санкционного давления на Россию со стороны третьих участников.

Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин.

Фото и видео: YouTube / European Commission