ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

Руководство Евросоюза продолжит допускать на собственный внутренний рынок украинские товары без каких-либо пошлин со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что аналогичная мера предпринималась в прошлом году.

Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, товары из Украины смогут поступать беспошлинно в Евросоюз. Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК