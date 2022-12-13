  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

0 0

Урсула фон дер Ляйен рассказала о помощи Киеву в экономическом плане.

Руководство Евросоюза продолжит допускать на собственный внутренний рынок украинские товары без каких-либо пошлин со стороны киевского режима. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что аналогичная мера предпринималась в прошлом году.

Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, товары из Украины смогут поступать беспошлинно в Евросоюз. Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине".

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, пошлины, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии