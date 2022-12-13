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ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине"

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Урсула фон дер Ляйен рассказала о намерении Брюсселя привлечь Россию к ответственности за СВО.

Европейская комиссия создала международный центр "преследования за преступление агрессии на Украине". Соответствующее заявление председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. По мнению европейской чиновницы, Москва должна ответить в судебной инстанции за свою деятельность в ходе специальной военной операции.

Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании центра. Этот центр будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕК предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС.

Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen

Теги: военные преступления, военный трибунал, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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