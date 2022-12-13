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ЕК предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС

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Урсула фон дер Ляйен рассказала о проектах по обеспечению Киева электричеством и газом.

Руководство Европейской комиссии приглашает Украину принять участие в системе совместных закупок природного газа с Евросоюзом. Соответствующее заявление глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновница отметила, что в настоящее время эксперты в регионе работают над привлечением значительных денежных средств на вопрос развертывания солнечных панелей на территории Украины, чтобы этими аппаратами можно было обеспечивать электричеством государственные и социальные учреждения.

Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России.

Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen
 

Теги: газ, еврокомиссия, евросоюз, совместные закупки, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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