ЕК предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС

Руководство Европейской комиссии приглашает Украину принять участие в системе совместных закупок природного газа с Евросоюзом. Соответствующее заявление глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чиновница отметила, что в настоящее время эксперты в регионе работают над привлечением значительных денежных средств на вопрос развертывания солнечных панелей на территории Украины, чтобы этими аппаратами можно было обеспечивать электричеством государственные и социальные учреждения.
Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России.
Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen
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