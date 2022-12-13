В ЕС заявили, что больше не зависят от ископаемых видов топлива из России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что показатели достигнуты раньше, чем планировалось.

В Евросоюзе заявили, что регион больше не зависит от ископаемых видов российского топлива. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница отметила, что ранее руководство ЕК разработало и презентовало странам-участницам план REPowerEU. Весной 2022 года программа начала работать для того, чтобы избавиться от внешней зависимости в сфере энергетики

Изначально мы обсуждали, можем ли мы сделать это до 2027 года или ранее. Сейчас мы полностью избавились от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это прошло намного быстрее, чем мы ожидали. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Евросовета заявил о растущих сложностях с принятием санкций против России.

Фото и видео: YouTube / European Commission