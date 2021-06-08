В ЕС считают необходимым продолжать контакты с Россией

Петер Стано не стал комментировать возможное содержание пятого пакета мер против РФ.

Евросоюз считает необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией, но при этом не комментирует журналистам возможное содержание новых санкций, которые войдут в пятый ограничительный пакет. Соответствующей информацией на брифинге 4 марта поделился официальный представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано.

Мы считаем президента России причиной проблемы. Чтобы решить проблему необходимо продолжать контакты с ним. ЕС считает необходимым сохранять каналы для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Чиновник из ЕС подтвердил, что официальный Брюссель при этом намерен ускорить работу над введением нового санкционного воздействия на Москву. Активизация процесса ведется в связи с недавним инцидентом в Буче. Стано добавил, что ЕК представляет свои предложения по санкциям, после чего Совет ЕС должен принять решение.

Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС.

Фото и видео: European Commission