В ЕС считают необходимым продолжать контакты с Россией

Евросоюз считает необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией, но при этом не комментирует журналистам возможное содержание новых санкций, которые войдут в пятый ограничительный пакет. Соответствующей информацией на брифинге 4 марта поделился официальный представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано.
Мы считаем президента России причиной проблемы. Чтобы решить проблему необходимо продолжать контакты с ним. ЕС считает необходимым сохранять каналы для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно.
Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС
Чиновник из ЕС подтвердил, что официальный Брюссель при этом намерен ускорить работу над введением нового санкционного воздействия на Москву. Активизация процесса ведется в связи с недавним инцидентом в Буче. Стано добавил, что ЕК представляет свои предложения по санкциям, после чего Совет ЕС должен принять решение.
Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС.
Фото и видео: European Commission
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