Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС

Петер Стано объяснил, что санкции сняты за один год, но остались еще два.

Бывший украинский президент Виктор Янукович останется под санкциями Евросоюза. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он напомнил о том, что днем ранее судебная инстанция ЕС приняла очередное постановление в пользу Януковича, а также его сына Александра. Было поручено исключить этих граждан из санкционных перечней.

Совет, как правило, тщательно изучает сам вердикт и его последствия. Янукович останется в санкционных списках, так как решение связано с его включением в санкции еще в 2020 году. Это решение уже обновлялось в 2021 и 2022 году. Петер Стано, пресс-секретарь ЕС

В ЕС уточнили, что данное судебное решение касается только 2020 года, а санкции против Януковича продлевались также в 2021 и 2022 годах. По этим годам судебных постановлений пока что не выносилось.

Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины.

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