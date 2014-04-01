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Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины
Сегодня, 14:34
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Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины

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Петер Стано рассказал о том, что вопрос будет изучен после поступления заявки от Киева.

В Евросоюзе допустили обсуждение гарантий безопасности для Украины. Соответствующей информацией с журналистами на пресс-конференции поделился официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник уточнил, что в Брюсселе рассмотрят заявку Киева о том, чтобы стать гарантом при том условии, если власти страны обратятся официально.

Если такой запрос поступит, то страны - члены ЕС рассмотрят его…Надо будет смотреть на реализацию соглашения, которое может быть достигнуто. Главное - это увидеть реальные результаты. 

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Эксперт также оценил недавние переговоры между российской и украинской сторонами, которые состоялись в Стамбуле. Стано уточнил, что если Киев и Москва достигнут соглашения по прекращению огня, то Украина сможет определиться с дальнейшими шагами по деэскалации конфликта. Пока что в ЕС считают преждевременным делать выводы.

В Еврокомиссии готовятся к остановке поставок газа из России.

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Теги: гарантии безопасности, еврокомиссия, евросоюз, петер стано
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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