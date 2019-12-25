В Еврокомиссии готовятся к остановке поставок газа из России

Франс Тиммерманс прокомментировал планы по отказу платить за российский газ в рублях.

В Еврокомиссии заявили, что готовятся к остановке поставок газа из России. Такой информацией с журналистами во время брифинга поделился исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Чиновник добавил, что при этом Брюссель надеется на то, что негативный сценарий не будет реализован.

Мы, как Еврокомиссия, уже какое-то время готовимся к любым потенциальным ситуациям, которые могут возникнуть, но которые, надеемся, не материализуются. Правительства готовятся к этому… Франс Тиммерманс, представитель ЕК

Эксперт подчеркнул, что Европейская комиссия готова к любым инцидентам. ЕК планирует тесно работать со всеми странами Евросоюза, чтобы все участники были подготовлены в ситуациям "такого рода".

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях.

Фото и видео: European Commission