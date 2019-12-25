В правительстве страны присоединились к коллективному решению G7.

Болгария отказалась платить за российский газ в рублях. Соответствующим заявлением с журналистами поделилась официальный представитель местного правительства Лена Бориславова. Чиновница уточнила, что кабинет министров рассмотрел возможность прекращения поставок энергоносителей из России из-за отказа выполнять российские требования.

Позиция координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро. Лена Бориславова, пресс-секретарь кабмина Болгарии

В частности, чиновники изучают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. На текущий момент энергетические проблемы не ожидаются, так как Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран.

Шольц заявил, что не согласен с предложенной схемой расчётов за российский газ.

Фото и видео: YouTube / Government of Bulgaria

