Шольц заявил, что не согласен с предложенной схемой расчётов за российский газ

В правительстве ФРГ отметили, что канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру.

В среду, 30 марта, канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным попросил предоставить письменную информацию по процедуре оплаты газа рублями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

В правительстве ФРГ отметили, что канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру. Остаётся в силе соглашение "семёрки": поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах.

По словам Шольца, Путин сказал, что для европейских партнеров ничего не изменится — платежи будут производиться в евро и переводиться в банк, на который не распространяются санкции, а затем конвертироваться в рубли.

Путин объяснил Шольцу, что решение об оплате газа рублями связано с заморозкой странами Евросоюза валютных резервов Банка России. В сообщении добавили, что "отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа".

Ранее мы сообщали, что в ФРГ не будут нарушать контракты и платить за газ в рублях. Роберт Хабек сообщил о том, что Германия соглашается с позицией G7.

Фото: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz