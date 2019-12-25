В ФРГ не будут нарушать контракты и платить за газ в рублях

Роберт Хабек сообщил о том, что Германия соглашается с позицией G7.

В Германии заявили, что страна не будет нарушать действующие контракты по энергетическим поставкам, поэтому отказывается платить за российский природный газ в рублях. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на пресс-конференции в Берлине сделал местный министр по энергетике Роберт Хабек. Чиновник подчеркнул, что ранее страны Группы Семи (7G) также отклонили данные изменения в оплате.

Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию. Роберт Хабек, министр по экономике ФРГ

Эксперт подчеркнул, что российская сторона сделала ряд заявлений, касающихся нового порядка оплаты за поставки газа недружественным странам. В Москве заметили, что если условия по оплате в рублях не будут выполняться, то поставки голубого топлива прекратятся. Кабмин ФРГ готовится к данному развитию ситуации, поэтому Хабек объявил коллегам из правительства о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы. Министр отметил, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена, так как хранилища газа заполнены на 25%.

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти.

Фото и видео: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

