Немецкий канцлер заявил о работе над снижением зависимости страны от российских энергоносителей.

Шольц рассказал, когда Германия может стать независимой от российской нефти. Информацией немецкий канцлер поделился с местными журналистами с телеканала ARD. По мнению немецкого канцлера, уже в 2022 году ФРГ способна уйти от импорта угля, нефти и газа, поставляемого Россией.

Мы попытаемся уже в этом году уйти….и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа. Олаф Шольц, канцлер Германии

Напомним, что немецкий министр по экономике Роберт Хабек заявил в бундестаге о том, что экономика Германии может стать независимой от российского газа не раньше лета 2024 года. При этом зависимость от поставок угля и нефти будет существенно снижена уже к лету текущего года. Шольц добавил прессе, что ЕС значительно зависит от российских энергетических поставок. На регион также влияет существующий экономический кризис.

Шольц назвал "неправдой" заявления РФ о разработках на Украине химического и биооружия.

Фото: YouTube / Ihr Programm